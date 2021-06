Scarcerazione Brusca. Grasso: “Il Pentitismo non va delegittimato”

“Chi conosce la guerra dello Stato contro le mafie degli ultimi trent’anni non può cedere all’onda di indignazione emersa dalla pancia del paese per la scarcerazione di Giovanni Brusca. E’ una posizione irragionevole. E lo dice chi doveva essere vittima di un attentato stragista”.

Lo afferma Pietro Grasso, già procuratore nazionale antimafia e presidente del Senato, in una intervista a Il Foglio.

Che Brusca sarebbe stato scarcerato, sottolinea il senatore di Leu,

“si sapeva. E’ stato condannato dai giudici con sentenze definitive dopo aver ottenuto una attenuante, per la collaborazione” e “la guerra contro le mafie è in corso e la politica non deve delegittimare questo sistema legislativo, invidiato in tutto il mondo”,

“i collaboratori sono stati essenziali: Riina, Provenzano e Liggio, prima della legge vigente, venivano assolti perché non c’erano le prove, giunte poi con le testimonianze dei pentiti come Brusca, riscontrate da fatti obbiettivi. ‘Cosa nostra stragista’ non sarebbe stata sconfitta senza i pentiti”.

Quindi ricorda che “nel dicembre del 1993 erano iniziate le collaborazioni di Di Matteo prima e La Barbera poi: quest’ultimo parlò di ‘un attentato contro un magistrato che stava a Monreale’. Non si ricordava il nome. Come sostituto procuratore nazionale antimafia fui coinvolto nelle indagini per prevenire questa strage. Interrogai in un posto segreto proprio La Barbera. Quando ci presentarono lui disse: ‘Iddu è’. Gelo nella stanza. Il magistrato contro cui cospiravano ero proprio io.

Avevano già l’auto per mettere l’esplosivo in un tombino di fronte alla casa di mia suocera, che andavo a trovare perché malata. Tutto saltò per un problema di frequenze dei telecomandi per innescare la bomba” e “la mia vita è fatta di fatalismo cosmico. Dovevo essere a Capaci nell’auto di Falcone, ma non rientrammo insieme in Sicilia perché trovai un posto sull’aereo Roma-Palermo.

Ricordo ancora il numero, 1L. Dell’attentato mi avvisò la scorta. Gridai subito ‘assassini, assassini’. Andai al Pronto soccorso perché in tv dissero che Giovanni era ancora vivo. Arrivai all’ospedale, vidi il volto di Paolo Borsellino che mi fece intuire la tragica fine”. La legislazione antimafia, ricorda, ebbe una lunga gestazione… “Buscetta ha iniziato a collaborare nel 1984 e la legge è arrivata nel 1991. L’altra legge fu completata nel 2001. Ho vissuto la stagione dell’attacco generalizzato ai pentiti. Avvenne quando smisero di rivolgere attenzioni verso l’ala militare e rivelarono gli intrecci di affari nell’area grigia tra boss, politici, istituzioni e imprenditori.

Ci fu una campagna di denigrazioni, con le favole dei capitali ingenti versati ai collaboratori, descritti come delatori prezzolati, con l’effetto per eterogenesi dei fini di applicare nella nostra società il codice mafioso dell’omertà”. Da qui una considerazione: “Ridurre gli sconti per chi collabora significa sminuire l’incentivo a collaborare. La stessa indignazione si dovrebbe avere per chi vuole eliminare l’ergastolo ostativo, mentre va conservato l’ergastolo senza sconti per chi non collabora o non ha rotto con la criminalità”.

E conclude: “Superando il manicheismo giustizialisti-garantisti, Draghi e la ministra Cartabia hanno una occasione irripetibile di riformare la giustizia, possono intervenire su norme procedurali che non limitano le garanzie, per accelerare l’iter processuale”.