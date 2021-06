“San Cataldo Ripartiamo Insieme” organizza corsa per accogliere il nuovo parroco don Alessandro Giambra.

SAN CATALDO. Una corsetta salutare per accogliere nel miglior modo possibile il nuovo parroco della parrocchia di Sant’Alberto Magno, padre Alessandro Giambra. E’ l’iniziativa che è stata organizzata dal gruppo San Cataldo Ripartiamo Insieme con Claudio Lipari e Graziella Giambra. Per partecipare all’evento, che si svolgerà il prossimo 1 luglio quando avverrà l’insediamento di padre Alessandro nella nuova parrocchia, bisognerà registrarsi come partecipante al link https://forms.gle/yUbpF19spXotcu4z6.

Gli organizzatori dell’evento hanno spiegato: “Stiamo vivendo un periodo abbastanza particolare dove si stanno perdendo molti valori importanti, l’arrivo di Padre Alessandro nella Parrocchia di Sant’Alberto Magno sarà una grande opportunità per tutti noi ma soprattutto per i più giovani sempre più distanti dalla chiesa. Accogliamolo nel migliore dei modi con una sana e salutare corsetta mattutina”. Il Raduno e consegna delle t-shirt è previsto alle ore 5:15, la partenza alle ore 5:30 del mattino presso la Chiesa di Santa Maria di Nazareth. Il percorso sarà di 5 km di camminata veloce / corsetta. Solo le persone registrate riceveranno la maglia dell’evento. I partecipanti saranno ringraziati con un rinfresco.

Nel frattempo, in occasione dell’ultimo consiglio pastorale parrocchiale di Sant’Alberto Magno, il parroco don Angelo Spilla ha presentato al consiglio pastorale il nuovo parroco don Alessandro Giambra (nella foto). Dal primo di luglio don Angelo prende possesso della parrocchia Immacolata Concezione chiesa madre in San Cataldo.