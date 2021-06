San Cataldo. Collocati nel “Ratò” altare, ambone, tabernacolo e il Cristo.

SAN CATALDO. Un momento significativo, quello di ieri presso l’Oratorio del Santissimo Sacramento, chiamato “Ratò”, centro della pietà sancataldese, con la partecipazione della Confraternita del Ss. Sacramento che si occupa di tenere vivo il decoro della piccola storica chiesetta.

Nella circostanza, in presenza dell’arciprete don Biagio Biancheri, sono stati collocati l’altare, l’ambone, il tabernacolo e sistemato il Cristo in un’elegante teca dietro l’altare. Anche la statua del Bambino Gesú é tornata al suo posto nel contesto di un luogo destinato per l’adorazione eucaristica.