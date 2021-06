Salvini su Green pass Covid: “se si chiede agli italiani allora non si consentano sbarchi”

“Abbiamo vissuto un anno e mezzo di paura, di morte e per portare alto l’onore di questo paese anche a nome di chi non ce l’ha fatta, abbiamo il dovere di combattere piu’ forte di prima per salute, lavoro, famiglia, bellezza, sicurezza.

E sicurezza vuol dire che se chiedi il green pass agli italiani per andare a teatro o al ristorante, la smetti di far sbarcare migliaia di clandestini di giorno e di notte, di farli entrare in Sicilia, in Calabria, in Sardegna. La legge deve essere uguale per tutti.

E questo vuol dire che se le tasse le pagano gli artigiani e i commercianti italiani, le devono pagare qua anche le multinazionali straniere “. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini dal palco della manifestazione in piazza Bocca della Verita’.