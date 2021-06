Riesi, Resuttano, Santa Caterina e Sommatino avviano sostegno ad alunni con bisogni educativi speciali.

I comuni di Riesi, Resuttano, Santa Caterina e Sommatino insieme agli altri Comuni del Distretto socio – sanitario n. 8 hanno avviato la co – progettazione per l’intervento di sostegno agli alunni con Bisogni Educativi Speciali appartenenti a nuclei familiari in condizioni di povertà con i rispettivi Istituti scolastici ed Enti del Terzo Settore.

“Con impegno e costante attenzione ai bisogni sociali del territorio le nostre Amministrazioni hanno ottenuto un finanziamento di 500.000 euro”, hanno commentato i sindaci dei quattro Comuni.

L’intervento riguarderà gli alunni delle classi terza, quarta e quinta della scuola primaria per due annualità scolastiche. (nella foto gli assessori ai servizi sociali dei quattro Comuni).