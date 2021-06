Rassegna Stampa. La Kore di Enna punta su Gela con il corso di Ingegneria e sostenibilità ambientale

Si svilupperà tra Siracusa e Gela il nuovo corso di laurea dell’Università Kore di Enna in “Ingegneria del costruito e della sostenibilità ambientale”. Una laurea innovativa dalla vocazione “green” quella che partirà con l’anno accademico 2021/2022 destinata a chi vuole studiare da ingegnere e nello stesso tempo cogliere le più appaganti sensibilità sociali in ambito ambientale.

Una opportunità di studio quella che parte dall’ateneo ennese per raggiungere Gela e Siracusa, che si presenta da subito unica nel suo genere: il corso di studi è immediatamente professionalizzante ed assicura già dal primo anno un rapporto strettissimo con il mondo del lavoro. Per raggiungere da subito gli obiettivi prefissi, spiegano dalla governance di ateneo: «Il corso di laurea si svilupperà soprattutto a Siracusa e a Gela, in collaborazione con le aziende che a livello globale, come la nostra Eni, sono impegnate in programmi di riconversione industriale e di recupero ambientale di straordinaria portata».

Ad essere coinvolti e parte integrante nel piano di studi del nuovo corso di laurea in ingegneria della Kore, ormai sul nastro di partenza sono anche i temi di stretta attualità della riqualificazione energetica, della sicurezza nei luoghi di lavoro, dell’edilizia sostenibile. Ambiti di formazione che si ritrovano come fondamentali nei piani di sviluppo strategici dei prossimi anni, tra i quali, il più celebre Piano nazionale di ripresa e resilienza. Ancora, indicando quelle che sono le linee essenziali che caratterizzando il percorso formativo che porterà al termine al conseguimento della laurea in Ingegneria del costruito e della sostenibilità ambientale, dall’ateneo ennese evidenziano «in questo corso il rapporto tra studio e attività pratiche è così stretto da esservi previsti ben 114 crediti, sui complessivi 180 necessari a conseguire la laurea, dedicati al tirocinio nei siti aziendali che dovranno essere almeno 48 e nei laboratori per un totale di almeno 66».

Proprio per garantire questo rapporto stretto e di potere raggiungere gli standard previsti con le ore di tirocinio gran parte del percorso formativo si svilupperà proprio nel polo industriale di Siracusa e nel centro Eni di Gela, dove l’Università Kore di Enna intende portare «una presenza potenzialmente più ampia di quella limitata ad un solo corso di laurea». Il nuovo corso rappresenta nella mission dell’ateneo ennese un nuovo impegno mantenuto in termini di alta formazione, stimolo alla ricerca scientifica, trasferimento tecnologico e di sostegno allo sviluppo culturale, sociale, economico, puntando sempre alla massima qualità del prodotto formativo e delle relazioni con il mondo del lavoro, nell’interesse dei propri studenti e laureati.

Il corso di laurea che rappresenta sotto più aspetti sia una opportunità di crescita professionale che una opportunità di nuovo sviluppo già accolta con particolare favore proprio a Gela prevede per questo primo anno di corso un numero ristretto di studenti che saranno ammessi alla frequenza delle lezioni: soltanto 100. Le ammissioni al corso di laurea vero e proprio avverranno in ordine di presentazione della domanda di immatricolazione e mediante prova attitudinale.