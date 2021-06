Rassegna Stampa. Caltanissetta, infermieri celebrano la “giornata del Grazie”

L’Ordine delle Professioni Infermieristiche della provincia di Caltanissetta, sensibile alle aspettative degli Infermieri iscritti al nostro ordine, ha organizzato per domani la “Giornata del grazie” che si svolgerà nella chiesa di San Pietro in Piazza Papa Giovanni XXIII n. 25, con inizio alle ore 17.30.

La manifestazione ha lo scopo di ringraziare tutti gli infermieri della nostra provincia, che in questo periodo pandemico sono stati impegnati a vario titolo nel fronteggiare questa grave emergenza sanitaria che sicuramente resterà nella storia di tutta l’umanità e vuole ringraziare le altre figure professionali che si sono spese, come gli infermieri, nella gestione di questa crisi umanitaria e sensibilizzare l’opinione pubblica ad adottare un corretto stile di vita che ci permetta di utilizzare quei comportamenti che impediscano il propagarsi di questo virus e ci permettano ritornare al più presto alla normalità.

La messa delle 17,30 sarà officiata dal neo vescovo di Ragusa, mons. Giuseppe La Placa, seguirà la manifestazione dedicata agli infermieri, con gli interventi di Vincenzo Agrò e Rosaria Vilardo, del presidente dell’Ordine, Ivano Ferrara. Dopo i saluti alle autorità, seguiranno le testimonianze di Michele Spanò infermiere del 118 di Caltanissetta e di Giuseppe Provinzano infermiere della rianimazione di Gela.

Poi la lettura di una lettera di un paziente affetto da Covid rivolta ad un infermiere, a cura di Angelo Foderà, le testimonianze di Daniele Morgana, Irene Favata, Gloria Tirrito e Giuseppe Difrancesco, quindi ci sarà un brano musicale a cura dei maestri di orchestra Emanuele Anzalone e Mario Romeo e un’altra testimonianza di Angelo Chessari.

Gli infermieri a nome di tutti, racconteranno le esperienze vissute nell’assistere gli ammalati.

Racconteranno i pianti e la disperazione vissuta da tutti gli operatori sanitari (infermieri, medici, oss, personale di supporto, personale del 118 e le associazioni di volontariato), per fronteggiare la grave crisi sanitaria. Racconteranno la disperazione di chi è stato colpito dal Covid 19 e la morte delle persone che non hanno potuto avere una degna sepoltura. Prevista anche la consegna di pergamene in onore di tutti gli infermieri, ai responsabili infermieristici di tutte le unità operative presenti nei presidi ospedalieri della provincia di Caltanissetta e alle autorità presenti, a cura dei consiglieri dell’Ordine.

Concluderanno i lavori il presidente dell’Ordine Ivano Ferrara, padre Giuseppe Anfuso cappellano dell’ospedale Sant’Elia, Vincenzo Agrò e Rosaria Vilardo. Nel piazzale antistante la chiesa, ci sarà il suono del Silenzio in onore di tutte le vittime Covid. Alla manifestazione hanno assicurato la loro presenza diverse autorità religiose, istituzionali e politiche, tra le quali il prefetto, il questore, la direzione sanitaria Asp, i direttori sanitari dei vari presidi ospedalieri della provincia e diversi sindaci.