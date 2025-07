Guasto in prossimità di Cozzo della Guardia, sospesa la distribuzione idrica a Caltanissetta, San Cataldo e Serradifalco

A causa di guasto in prossimità di Cozzo della Guardia è stata interrotta la fornitura ai serbatoi dei comuni di Caltanissetta, San Cataldo e Serradifalco. Ne consegue la sospensione totale della distribuzione in tutti e tre i comuni, fatta eccezione per Carcere e Ospedale nel comune di Caltanissetta. Caltaqua comunicherà ogni utile aggiornamento non appena disponibile.