Caltanissetta, interrogazione del consigliere Piscopo: “Qual è il piano per via Marchesi dopo la chiusura del ponte Pinzelli?”

Il consigliere comunale Vincenzo Piscopo ha presentato un’interrogazione formale per chiedere chiarimenti sulle condizioni della via Concetto Marchesi, oggi divenuta arteria fondamentale per la viabilità cittadina a seguito della chiusura del ponte Pinzelli in via Filippo Turati, interdetto per rischio crollo.

L’interrogazione sarà discussa lunedì 7 luglio durante il question time che si svolgerà nella seduta del Consiglio comunale, a Palazzo del Carmine.

Nel testo, il consigliere evidenzia una situazione di grave criticità: via Concetto Marchesi è lunga circa due chilometri, ma in alcuni tratti misura appena 2,50 metri di larghezza. Attualmente risulta priva di guardrail, segnaletica, specchi agli incroci, con asfalto fortemente danneggiato da buche profonde, vegetazione invadente e assenza totale di illuminazione pubblica.

Un tratto, questo, fondamentale per la mobilità di oltre 200 famiglie, per le attività commerciali e per il transito di mezzi pesanti, anche a causa dei lavori in corso nella zona della lottizzazione “Case della Foresta”, che stanno accentuando i flussi veicolari.

Piscopo chiede all’Amministrazione: se sia pienamente consapevole dello stato di degrado e dei rischi per la circolazione;

se siano stati predisposti o pianificati interventi urgenti e strutturali per ripristinare le condizioni minime di sicurezza;

quali siano i tempi e le modalità di realizzazione di tali lavori;

se siano stati individuati fondi comunali, regionali o nazionali per finanziarli;

e, infine, quale sia il piano complessivo del Comune per affrontare in modo efficace il degrado della rete viaria.

Il consigliere ha richiesto una risposta scritta nei termini di legge e ha sottolineato l’urgenza di un intervento immediato, che ponga fine ai disagi quotidiani dei residenti e restituisca sicurezza e dignità a una zona oggi completamente trascurata.