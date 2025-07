Mussomeli, abbandono rifiuti ed è denuncia

MUSSOMELI – Continuano gli atti incivili di persone che sconoscono o fingono di sconoscere le buone regole del vivere civile. Qualcuno riesce a sopportare ma altri utilizzano senza alcuna remora, gli strumenti legali con la conseguente presentazione di denuncia alla Autorità competente. Ed è il caso di Ianni Gino che, nella qualità di rappresentante pro tempore ed amministratore unico della ditta “La Fenice Trading SRL”, proprietaria del punto vendita alimentari denominato “Coop” con sede a Mussomeli in contrada Monticelli, ha inoltrato alla Polizia Municipale del Comune di Mussomeli con pec trasmessa all’indirizzo; poliziamunicipalemussomeli@pec.it denuncia di rifiuti abbandonati, avvalendosi dell’assistenza dell’avv. Dario Bullaro. Una denuncia circostanziata, ricavata dalla visione della telecamera con la possibile dinamica dell’atto compiuto., disponibile a metterla a disposizione della autorità municipale. Trattasi di scatolone abbandonato nei pressi dell’anzidetto punto vendita con all’interno “pannoloni sporchi e spazzatura di varia natura”. Il gesto sarebbe stato compiuto da persona anziana non del luogo ma di Acquaviva. Adesso il compito passa agli inquirenti che avranno la possibilità di verificare l’accaduto, in base alla denuncia presentata.,