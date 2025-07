Caltanissetta. “Ponte ad arco” San Giuliano, il 17 luglio taglio del nastro: sarà presente anche il vicepremier Matteo Salvini

Si completa il raddoppio della “Strada degli Scrittori”. Per l’inaugurazione del nuovo e imponente “ponte ad arco” San Giuliano ci sarà anche il vicepremier Matteo Salvini.

Il “ponte ad arco” San Giuliano, nell’ambito del raddoppio della cosiddetta “Strada degli Scrittori” Agrigento Caltanissetta-Autostrada A19, sarà inaugurato giovedì 17 luglio alle ore 12 alla presenza del ministro delle Infrastrutture e vicepremier Matteo Salvini. Così come abbiamo riferito nei giorni scorsi, sarà questa l’ultima opera della strada statale 640 ad essere ufficialmente consegnata. L’opera sarà quindi completa nella sua configurazione definitiva a doppia carreggiata. I lavori di costruzione del ponte sono stati quasi ultimati, anche se in alcuni tratti della “bretella” autostradale si rendono necessari degli interventi di manutenzione, peraltro evidenziati dai restringimenti. Buone notizie giungono intanto dal fronte dei lavori di riqualificazione della via Borremans, per la quale sono state ultimate le opere strutturali tra i muretti laterali ed i marciapiedi e restano da realizzare la sovrastruttura stradale e le barriere di protezione. Tali lavori – ha fatto sapere l’Anas verranno completati entro il mese di agosto. La via Borremans rappresenta una importante alternativa per raggiungere da Caltanissetta la A 19(e viceversa) senza percorrere la nuova galleria di 4 chilometri. Relativamente alle opere di compensazione previste nell’ambito dei lavori di ammodernamento della Ss640, i rappresentanti di Anas hanno confermato la disponibilità delle risorse (circa 2,7 milioni di euro) per la messa in sicurezza del versante in frana del monte San Giuliano, al bivio La Spia, lavori che potranno essere affidati nei prossimi mesi. Sempre l’Anas ha infine confermato il finanziamento per 72 milioni di euro del progetto esecutivo dei lavori di ricostruzione del viadotto San Giuliano, sulla vecchia Ss640, per i quali si prevede il perfezionamento delle procedure di gara entro fine anno. Il commissario provinciale della Lega di Caltanissetta, Leonardo Burgio, a tale proposito afferma: «Sul Viadotto San Giuliano, lungo la Ss640 attendevamo risposte precise che grazie alla Lega sono arrivate e finalmente vedremo realizzare le opere, dopo la demolizione dello stesso per carenze strutturali nel 2022. Matteo Salvini aveva preso un impegno venendo a Caltanissetta che ha rispettato in pieno. Questa è la politica del fare che raggiunge gli obiettivi».