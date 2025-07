Rassegna Stampa. Caltanissetta, l’Aia promuove due arbitri nisseni di calcio a 5: Fonti nella serie A élite e Mancuso nella Can 5

Il comitato nazionale dell’Associazione Italiana Arbitri ha deliberato la formazione dei ruoli arbitrali nazionali per la stagione sportiva 2025/2026. La nuova stagione degli arbitri nisseni è cominciata nel migliore dei modi. Le grandi novità sono la promozione di Davide Salvatore Fonti in serie A élite di calcio a 5 e di Alessio Mancuso alla Can 5. Davide Fonti chiude una splendida stagione con la meritatissima promozione, dopo che qualche mese fa è diventato papà. Fonti tra l’altro è sposato con l’arbitro palermitano Giorgia Mongiovì. Classe 1989, Davide Fonti è arbitro dal 2006, dal 2011 è passato al calcio a 5 e dal 2017 al nazionale. Adesso arriva la meritata promozione alla serie A élite. Fonti è il secondo arbitro nisseno ad approdare in serie A, dopo Calogero Ottaviano, per quello che sembra un naturale passaggio di consegne, con Fonti che diventava arbitro, quando Ottaviano smetteva. Per Alessio Mancuso la promozione alla Can 5 è la ciliegina di una stagione che lo ha visto arbitrare anche la finale di Coppa Italia di serie C1. Classe 1987, è diventato arbitro a 35 anni nel 2022 e dopo appena 3 anni ha ottenuto la promozione in Can 5. “Siamo felici, soddisfatti –sottolinea Domenico Amico, presidente Aia di Caltanissetta –per questo importante traguardo. Fonti arriva nell’elite in tutti i sensi, dopo un grande percorso di crescita. Mancuso è arrivato tardi al mondo arbitrale, si è calato subito nella parte e sta ottenendo grandi risultati. Le loro promozione servano da incentivo a tutti i nostri giovani associati”. Tra gli arbitri in attività Caltanissetta in ambito nazionale avrà 6 arbitri: in Can C gli assistenti Davide Di Dio e Alessandro Gennuso, in Can D gli arbitri Antonio Gabriel Haba, nella serie A Elite Davide Salvatore Fonti e nella Can 5 Andrea Calì e Alessio Mancuso. L’unica brutta notizia arriva dalle dismissioni per valutazioni tecniche dalla Can D di Akash Jose Maria Nuckchedy, “bocciato”dopo 6 anni. Non è ancora ufficiale, ma dovrebbe arrivare nelle prossime ore la conferma del 57enne Michele Giordano a presidente del comitato regionale della Sicilia, per il 3° anno consecutivo. Giordano è stato il primo nisseno in 114 anni di storia Aia a diventare presidente del Cra Sicilia. Giordano è stato il primo nisseno ad essere stato in serie A, il primo ad avere diretto in gare europee, il primo presidente nisseno in Sicilia. In serie A, dove è rimasto fino al 2013 per 10 anni, conta 147 partite, a cui vanno aggiunte 16 gare internazionali in Champions League tra cui Steaua BucarestReal Madrid, la Supercoppa Italiana a Pechino Juventus-Napoli e partite in Africa, Asia, Qatar, Tunisia.