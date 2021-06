Rassegna Stampa. Caltanissetta, 8,6mln per strade e illuminazione in zona Calderaro

Entro la fine del prossimo anno l’intera rete stradale della zona industriale di Caltanissetta, in contrada Calderaro, e la relativa rete di illuminazione pubblica saranno totalmente rinnovate.

Lo ha detto, con compiacimento, ieri mattina il sindaco Roberto Gambino dopo avere presenziato alla consegna dei lavori per la riqualificazione delle infrastrutture e degli impianti della zona sud (quelli riguardanti la zona nord erano stati consegnati il mese scorso). Un umore decisamente diverso da quello manifestato nel settembre del 2019 quando venne comunicato al Comune che la Regione aveva stabilito il passaggio delle strade dell’ex Irsap ai Comuni competenti per territorio.

Oltre alle strade malmesse e buie nelle ore serali, però l’ex Irsap dava in… dote al Comune i due progetti con finanziamenti analoghi (di 4 milioni 321.871 ciascuno) per il restyling completo della zona industriale nissena. «Per oltre un anno, dopo la consegna – dice Gambino – ci siamo fatti carico della manutenzione straordinaria delle strade dell’intera area di Calderaro e di quella di di Melata/Grotticelli limitrofa a San Cataldo Scalo, che però erano in condizioni decisamente migliori. Ora finalmente l’avvio dei lavori che si prolungheranno per 18 mesi.

Devo ringraziare il direttore generale dell’ex Irsap, ing. Gaetano Collura, con il quale il nostro Ufficio tecnico ha collaborato per definire il passaggio di proprietà delle aree industriali». I lavori della zona nord li eseguirà l’impresa Pacos di Naro, quelli della zona sud la ditta “Grandi Lavori sclar Consorzio Stabile” di Trento.

Nel primo caso il ribasso d’asta è stato del 14,856%, per cui l’importo contrattuale dei lavori di 2.938.146,33 euro al netto di Iva e comprensivo di 125.989,88 per oneri di sicurezza; nel secondo, il ribasso d’asta è stato del 19,574%, (2.707.255,69 euro al netto di Iva e comprensivo di 125.494,11 per oneri di sicurezza). Rup (per i lavori di entrambi le aree) è l’arch. Luigi Traversa, la direzione dei lavori è dell’arch. Cristofero Bentivegna (zona nord) e del geom. Giacomo Distefano (zona sud), tutti tecnici dell’Asi di Agrigento.

«La situazione in cui versano le strade di Calderaro è molto precaria –sot – tolinea il sindaco –d’altra parte è stato quanto meno ardito realizzare l’insediamento industriale della città in un terreno molto argilloso che si… gonfia d’inverno con le piogge e si “sgonfia” nei mesi estivi. Per mesi abbiamo tenuto al buio l’intera area perché l’impianto di illuminazione non era a norma ed era azzardato attivarlo. Ora si procederà al rifacimento totale della rete viaria (con scavi sino a 2 metri di profondità e al rifacimento dell’illuminazione. La nostra zona indust