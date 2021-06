Rally di Caltanissetta, domani al via con 63 equipaggi

Scatterà domani (domenica 12 giugno) il 19 Rally di Caltanissetta, trofeo Totò Tornatore e Historic Rally in programma questo fine settimana nel Nisseno. Dopo le preliminari operazioni di oggi al Centro polivalente Michele Abbate, tutto è pronto per lo Start dei 63 equipaggi che hanno regolarmente verificato.

La gara organizzata dalla Caltanissetta Corse con la collaborazione dell’automobile Club di Caltanissetta e il supporto di Enti territoriali e decine di realtà imprenditoriali, è valida per il Campionato Siciliano di cui il Caltanissetta costituisce prova di Coppa Rally di Zona 8^ con coefficiente di 1,5. In palio vi sono anche i preziosi punti dello spettacolare campionato siciliano auto storiche.

L’elenco degli iscritti conta piloti dal grande spessore che renderà incerto e combattuto il podio finale. Con il numero 1 sulla fiancata della Peugeot 207 Super 2000 torna nella gara di casa, ricomponendo la storica coppia con Alessio Spiteri, il fresco vincitore della Targa Florio Roberto Lombardo. A dar filo da torcere a Lombardo e Spiteri ci sono due vetture Super 1600 della Scuderia Sunbeam Team e preparate da Ferrara Motors che sono quelle di Giuseppe Gianfilippo con Giuseppe Principato e quella dell’equipaggio cefaludese composto dal kartista Antonio Damiani e Giuseppe Li Vecchi. Occhi puntati anche sulle due performanti Renault Clio R3C dei nisseni Antonio Guttilla e Michele Castelli e Alessio Spiaggia navigato da Alfredo Cicirello.

L’agguerrita classe R2B vede sugli scudi il pilota di San Giuseppe Jato Rosario Cannino con Giuseppe Buscemi su Peugeot 208 VTI del Team Del Mago, i nisseni Giuseppe Nicoletti con Andrea Domenico Spanò su Renault Twingo della CST Sport, il pattese Alessandro Scalia, navigato da Davide Masotto su Peugeot 208 VTI e ancora i nisseni Jerry Mingoia e Christian Carruba su Renault Twingo. Sarà una sfida all’ultimo secondo quella di classe A – K10 tra l’agrigentino Domenico Morreale con Armando Marchica e il messinese Antonio Armaleo e Paolo Guttadauro entrambi su Citroen Saxo. In classe A6 occhi puntati sull’esperto nisseno Salvatore Lo Cascio (già due volte vincitore del Rally di Cefalù) in coppia con Manfredo Raimondi su Peugeot 106, sul mussomelese Salvatore Pio Scannella navigato da Ivan Rosato su Peugeot 106 e ancora Ivan Brusca e Ignazio Midulla sempre su Peugeot.

La Classe N2 promette altrettanto spettacolo grazie alla presenza di equipaggi quali quello composto da Paolo Celi e Giuseppe Longo Su Citroen Saxò della Ro Racing, l’eclettico Mussomelese Salvatore Farina con Giuseppe Centinaro su Peugeot 106 S16, l’editore nisseno Michele Spena in coppia con Antonio Polizzi sempre su Peugeot 106 Rally della Caltanissetta Corse. Tra le auto storiche ci sono equipaggi dall’altissimo spessore sportivo tra cui spicca il driver e preparatore palermitano Domenico Guagliardo navigato da Giacomo Giannone ovviamente su Porsche Carrera RSR di 2 Raggruppamento, mentre in 2 Raggruppamento vorrà fare la voce grossa lo storico equipaggio Gordon – Cicero su BMW M3 della Island Motorsport, mentre in 3 raggruppamento torna il già vincitore del Rally di Caltanissetta l’avvocato corleonese, Antonio Di Lorenzo, coadiuvato da Francesco Cardella 911 Sc.

Alle ore 9.00 il direttore di Gara Manlio Mancuso coadiuvato dal direttore di gara aggiunto Marco Cascino daranno lo Start della prima vettura che partirà dal Centro Michele Abbate per poi andare direttamente in prova. Nello specifico sono due le prove speciali da ripetere tre volte, la prova “Capodarso Lannari” e la “SS 640”. I riordini e parchi assistenza sono allestiti al foro Boario mentre la cerimonia di premiazione avverrà secondo le rigide misure anti covid ancora al Centro Polivalente Michele Abbate.