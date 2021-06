Musumeci sulla liberazione del siciliano Vanni Calì: “È un giorno di festa”

«Sono felice che Vanni Calì sia stato liberato e che prestissimo possa riabbracciare la sua famiglia. Dopo 22 difficili giorni per lui, e di profonda preoccupazione per quanti gli vogliono bene, oggi è doppiamente giorno di festa. A Giovanni, per il suo onomastico, un abbraccio per ora solo virtuale».

Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci in seguito alla notizia della liberazione dell’ingegnere 74enne che, in una precedente legislatura, è stato al fianco del Presidente nell’amministrazione della Provincia di Catania.

L’uomo era stato rapito ad Haiti dove si trovava per motivi di lavoro.