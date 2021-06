Musumeci chiude le polemiche su Razza: “Da maggioranza applausi e sms”

“Responsabilita’ politiche? Io mi sono sempre preso le mie responsabilita’. E mi assumo la responsabilita’ di avere chiesto ad una persona per bene, indagata come tanti altri all’Ars, di tornare al proprio posto perche’ ho sempre detto che un avviso di garanzia non e’ una condanna, non lo sono neppure un rinvio a giudizio o una condanna di primo e secondo grado”.

Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, sul ritorno in giunta dell’assessore alla Salute, Ruggero Razza, che si era dimesso dopo avere ricevuto un avviso di garanzia.

“Fibrillazioni in maggioranza? Nessuna – ha aggiunto – sapeste gli applausi della maggioranza ieri sera al rientro dell’assessore, quanti messaggi ho ricevuto. Siamo tutti felici di avere una persona per bene al suo posto per completare il cammino che ha avviato prima e durante la pandemia”.

Musumeci ha ribadito il proprio “rispetto assoluto per la magistratura e per il corso che continuera’ a fare”.