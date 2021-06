Mussomeli, Prime comunioni Parrocchia Cristo Re con l’uscente parroco Padre Tuzzeo

MUSSOMELI – Col canto “Facciamo festa”, il parroco di Cristo Re l’ottantaduenne don Salvatore Tuzzeo, ieri mattina, nella messa domenicale delle 11,30 ha fatto il suo ingresso in chiesa, precedendo e guidando i 12 ragazzi, biancovestiti, del secondo turno delle prime comunioni con in mano il giglio che hanno deposto ai piedi dell’altare negli appositi vasi. Questi i nominativi dei ragazzi: Genco Paola, Sorce Alessia, Garofalo Marco, Dilena Angelo, Bullaro Beatrice, Ascolese Mattia, Alonzo Benedetta, Calà Salvatore, Sola Walter, La Greca Gabriele, Mingoia Lorenzo, Mendola Sara. Le loro catechiste: Lena Fasino, Alfonsina Palumbo e Carmen Noto. Per il parroco è stata l’ultima delle ricorrenze significative della Parrocchia, dopo 42 anni, dovendo cessare dalla sua carica, a fine mese, per raggiunti limiti di età. Una ricorrenza partecipata, tenuto conto delle norme anticovid, perdurando ancora la pandemia. Una celebrazione attesa e preparata che conclude così gli anni per l’insegnamento del catechismo che ha visto impegnate diverse catechiste. Con i ragazzi, anche i genitori, evidentemente commossi, a fare festa e condividere questo giorno importante. C’è stata l’esortazione del parroco ai genitori e figli a stare vicino e frequentare la chiesa per l’ascolto della Parola ed essere seguaci di Cristo. Hanno cantato e pregato, hanno ascoltato l’omelia e, successivamente, si sono accostati all’altare per la prima volta per ricevere l’Eucaristia. Un momento di raccoglimento e di commozione. Alla fine, foto di gruppo e consegna ai ragazzi da parte del parroco Tuzzeo dell’attestato della Prima Comunione.