Mussomeli, Fratres premiate le squadre del 1° torneo “Un pallone nel cuore”

MUSSOMELI – La Fratres in collaborazione con l’ ASD “Don Bosco” e con il patrocinio del comune di Mussomeli, in occasione della giornata mondiale del donatore di sangue del 14 e 15 giugno, ha organizzato 1°TORNEO “UN PALLONE NEL CUORE ” con un calendario che ha visto in campo il 21, 22, 23 e 24 giugno presso lo stadio comunale “Nino Caltagirone ragazzi classe 2007 – 2008 – 2009 . 2010. Una quattro giorni di sano divertimento, in tempo di pandemia, con un meteo la cui temperatura ha raggiunto livelli significativi. Ciò nonostante “Un pallone nel cuore” ha coinvolto tanti ragazzi, con l’auspicio di futuri donatori di sangue, che hanno espresso sul campo le loro qualità calcistiche. In prima linea nell’organizzazione il Presidente e Vice Presidente della Fratres Vincenzo Sorce e Marilena Pastorello e il donatore Vittorio Catania, come anche il vertice della “Don Bosco” col suo presidente Nino Lanzalco ed alcuni suoi collaboratori. Alla conclusione del torneo si è svolta la cerimonia di premiazione delle squadre che ha visto la presenza del sindaco Giuseppe Catania, e dell’Assessore allo Sport Seby Lo Conte. Alcuni brevi interventi hanno fatto da cornice alla manifestazione sportiva dal sapore promozionale riconducibile, appunto, alla giornata mondiale dei donatori di sangue, in questo caso dalla Fratres, il cui motto è “Una stilla del mio sangue per il palpito del tuo cuore”. La Fratres ringrazia l’Asd don Bosco, l’amministrazione comunale, le famiglie e i ragazzi che hanno partecipato, la Misericordia, la Croce Rossa e i ragazzi in servizio civile Fratres e Misericordia, per il loro supporto.