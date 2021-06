Mussomeli e dintorni col 1 luglio avvicendamenti di sacerdoti

MUSSOMELI – Da domani, entrano ufficialmente in atto i trasferimenti disposti dal Vescovo Mons. Russotto in alcune chiese e parrocchie della Diocesi. Intanto, ieri sera messa di ringraziamento nella parrocchia della “Trasfigurazione”, guidata in questi anni da Padre Calogero Mantione che va a Serradifalco come parroco della parrocchia Immacolata e S. Maria del Carmelo. Al suo posto, guiderà la parrocchia della “Trasfigurazione” don Vincenzo Giovino. Sempre a Mussomeli, Padre Salvatore Tuzzeo sarà il cappellano della Casa di Riposo “P.Calà” e Padre Salvatore Randazzo Cappellano delle Suore Mercedarie di Sant’Enrico e chiesa dei Monti. Nella vicina Vallelunga Pratameno, Arciprete parroco sarà Padre Alfonso Incardona.