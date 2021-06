Mussomeli, coronavirus – Bando Voucher Alimentari

MUSSOMELI – Oggi è stato pubblicato sul sito del comune www.comunedimussomeli.it – l’avviso pubblico per la presentazione dei nuovi voucher alimentari finanziati a valere sui fondi POC 2014-2020.

Possono presentare la domanda i nuclei familiari in possesso dei requisiti indicati nel bando.

Modalità di presentazione della domanda

La domanda dovrà essere presentata dovrà essere presentata entro le ore 12,00 del 19 luglio 2021, all’ufficio Protocollo

del Comune di Mussomeli, in una delle seguenti modalità:

– a mezzo pec comunemussomeli@legalmail.it

– a mezzo consegna a mano, all’Ufficio protocollo del comune di Mussomeli (dalle 08.30 – 12.00)

Ulteriori #Informazioni

Per ulteriori informazioni è possibile contattare i seguenti numeri:

– Ufficio Servizio Sociali: 0934.961111 (Assistente Sociale Mattina Gioacchina) –

(Istruttore Amministrativo – Geppina Catanese 0934 961307)

Oppure consultare il bando pubblicato sul sito comunale www.comunedimussomeli.it

“Ringrazio l’ufficio politiche sociali ed l mio assessore di riferimento Daniele Frangiamore – scrive il sindaco Catania in una nota – per l’attività specifica posta in essere”.