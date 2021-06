Migranti. sbarchi record a Lampedusa; 1215 all’Hotspot

Arrivi record a Lampedusa e hotspot al collasso. Nella struttura di contrada Imbriacola, dove la capienza è di 250 posti, infatti, le presenze hanno sfondato quota mille.

Sono 1.215 gli ospiti dopo la raffica di sbarchi registrata ieri sulla più grande delle Pelagie. Ieri, 57 tra minori non accompagnati e donne incinte, hanno lasciato l’isola a bordo del traghetto di linea per Porto Empedocle.

Saranno poi trasferiti in centri per la quarantena dell’Agrigentino.

La Prefettura della città dei Templi, al lavoro senza sosta per alleggerire la pressione sull’hotspot, ha disposto per stamani la partenza di altri 110 migranti sulla nave di linea Sansovino. Dalla Sicilia raggiungeranno poi Crotone dove dovrebbero essere trasferiti in giornata altri ospiti della struttura di contrada Imbriacola.