Migranti: arriva in aula ARS il Ddl accoglienza e integrazione

Superare la logica emergenziale per affrontare il fenomeno migratorio con politiche pubbliche di ampio respiro e interventi programmati e strutturati.

E’ l’obiettivo del ddl sull’accoglienza e l’integrazione che inizia oggi il suo iter parlamentare all’Assemblea regionale siciliana.

Il testo, depositato nel giugno del 2020 qualche giorno dopo l’omicidio a Caltanissetta di Adnan Siddique, il pakistano ucciso per aver difeso alcuni suoi connazionali vittime dei caporali, è frutto di un lavoro avviato già nel 2019, coordinato dalla Rete ‘L’isola che c’è’ e a cui hanno preso parte 23 deputati di diversi partiti dell’Ars.

Oggi la prima commissione avvierà l’esame degli emendamenti presentati al disegno di legge, che già nei prossimi giorni potrebbe ottenere il via libera definitivo. “Garantisco che andrà in Aula in tempi rapidissimi”, ha detto il numero uno di Sala d’Ercole, Gianfranco Miccichè, intervenendo alla conferenza stampa on line di presentazione del testo.

Il ddl si inserisce nella cornice normativa fissata dal Testo unico dell’immigrazione e ha come destinatari i cittadini extra Ue, comunque dimoranti nel territorio della Regione. Il testo individua le competenze di Regione, Enti locali e terzo settore delineando un approccio multilivello e integrato.

Previsti l’istituzione di un Osservatorio per il monitoraggio dei flussi migratori e della condizione degli stranieri presenti sul territorio regionale, di un elenco dei mediatori culturali e interventi integrativi a sostegno del diritto d’asilo con particolare attenzione ai minori stranieri non accompagnati, oltre ad azioni nei settori della sanità, dell’istruzione e delle politiche abitative.