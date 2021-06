Meteo: quasi raggiunto il picco dell’ondata di caldo. Weekend con temperature attenuate

Break temporalesco per il caldo nel Nord Italia nel prossimo fine settimana. Mentre oggi si registra il picco dell’afa, piogge e temporali, anche violenti, sono infatti previsti nel settentrione, specialmente domenica.

Secondo le previsioni del team del sito iLMeteo.it, nel corso del weekend aria piu’ fresca di origine nordatlantica riuscira’ a scalfire la parte piu’ settentrionale dell’anticiclone. Il mescolamento dell’aria fresca con quella molto calda presente nei bassi strati creera’ un mix micidiale per la formazione di temporali a tratti violenti. Gia’ in avvio di weekend, spiega il sito di 3bmeteo.com, il fronte raggiungera’ il Nord-ovest, determinando un peggioramento che velocemente si estendera’ verso est.

Sara’ il preludio ad un piu’ incisivo incremento dell’instabilita’ nella giornata di domenica, con l’intensificazione di rovesci e temporali che localmente potranno risultare anche violenti tra Alpi e Val Padana. Rimarranno ancora protette dall’anticiclone le regioni centro-meridionali, con tempo piu’ stabile, ad eccezione di alcuni temporali che dovrebbero raggiungere il settore settentrionale della dorsale appenninica. Piu’ prudente Iconameteo.it, che parla di una “perturbazione atlantica piu’ organizzata che potrebbe raggiungere nel weekend le regioni settentrionali”. Intanto, come precisano gli esperti de iLMeteo.it, tra poche ore raggiungeremo il picco di questa nuova ondata di caldo africano.

Le temperature massime sfonderanno i 40 gradi in Puglia, Basilicata e Calabria. A partire da venerdi’ il gran caldo africano si smorzera’ decisamente sulle regioni peninsulari meridionali, continuera’ a resistere, seppur piu’ attenuato, in Sicilia con valori massimi non superiori ai 36-37 gradi su molte citta’ e zone. Caldo meno intenso invece al Centronord con non piu’ di 32 gradi su gran parte delle citta