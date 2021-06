M5S, telefonata Conte-Grillo ma restano le distanze

ROMA (ITALPRESS) – Secondo quanto si apprende, c’è stata una telefonata tra il garante del MoVimento 5 Stelle Beppe Grillo e il leader in pectore ed ex premier, Giuseppe Conte. Il colloquio telefonico arriva dopo le tensioni dei giorni scorsi sulla leadership del M5S e sul nuovo statuto.

L’accordo tra Grillo e Conte non sarebbe ancora vicino, il confronto resta complicato ma è ancora aperto.

(ITALPRESS).