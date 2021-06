Lampedusa: approdati 6 barconi. Migranti trasferiti su nave Atlas

Salgono a sei gli sbarchi di migranti a Lampedusa, per un totale di 237 persone approdate.

L’ultimo barcone in ordine di tempo aveva a bordo 96 migranti – fra cui 6 donne e 9 minori – ed e’ stato agganciato e soccorso, nelle acque antistanti l’isola.

In precedenza si era registrato l’approdo di 63 migranti, soccorsi dalle motovedette della Guardia costiera e delle Fiamme gialle a largo di Lampedusa. Negli altri quattro sbarchi, avvenuti in ordine sparso a partire dall’alba, sono arrivati, in tutto, 78 tunisini.

La Prefettura, intanto, ha predisposto un piano di alleggerimento dell’hotspot. E’ iniziato, infatti, l’imbarco dei migranti, gia’ sottoposti a tampone rapido anti-Covid e alle procedure di identificazione, sulla nave quarantena Atlas: ne verranno caricati, in tutto, 233.

Fra loro anche gli 80 che, secondo quanto previsto inizialmente, dovevano essere trasferiti dalle motovedette per poi andare al centro d’accoglienza di Caltanissetta.

Dopo il trasferimento dei 100 con il traghetto di linea Sansovino, che arrivera’ in serata a Porto Empedocle, all’hotspot si trovano, al momento, 864 persone a fronte di una capienza massima di 250.