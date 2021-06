Intimidazioni nel Nisseno: incendiata sede di associazione culturale

Incendio all’alba nel quartiere Canalazzo di Gela, dove ha sede l’associazione culturale Smaf.

Ignoti hanno cosparso di liquido infiammabile gli arredi che erano all’esterno dei locali e hanno appiccato il fuoco.

Il rogo e’ divampato intorno alle 5 e sono stati alcuni attivisti ad essere stati allertati dai residenti. L’associazione culturale Smaf e’ nata sei anni fa per valorizzare il quartiere Canalazzu nel centro storico.

E nelle viuzze ha realizzato laboratori con l’obiettivo di far rivivere una zona che rischia lo spopolamento perche’ qui vivono anziani. Una denuncia verra’ formalizzata dal presidente Gaetano Arizzi ai carabinieri.

Da tempo sulla zona del Canalazzo si e’ rivolta l’attenzione delle forze di polizia in diverse occasioni intervenute nelle case abbandonate utilizzate come nascondigli per la droga.