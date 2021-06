Infrastrutture, Cancelleri: “non possiamo accumulare ulteriori ritardi”

“Ora bisogna lavorare e rispettare la Sicilia e i siciliani”

così il Sottosegretario delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, On. Giancarlo Cancelleri oggi al Comune di Biancavilla nel suo incontro programmato con i Sindaci del territorio. Si è parlato degli interventi che verranno effettuati sulle due tratte strategiche della SS284 di Adrano-Bronte e Paterno’- Adrano.

“Si tratta di due tratti di strada della strada statale occidentale entnea molto importanti per la normale viabilità locale e regionale, visto i collegamenti con l’aeroporto di Catania. Per questa strada i lavori non sono più rinviabili! Per il primo tratto, Adrano-Bronte, strada pericolosa e molto trafficata, con l’intenso e costante rapporto di collaborazione con le autorità locali e nazionali, abbiamo provveduto al suo commissariamento, al fine di velocizzare le opere.

Per questo tratto si procederà ad effettuare un raddoppio della carreggiata su tutti i 14 km di strada. Per il secondo tratto Paterno- Adrano, ad unica carreggiata, si effettueranno invece lavori in variante (senza intaccare la strada esistente) per 4 km. L’investimento per questo tratto è di 66 Ml già tutti finanziati!” Cancelleri ha descritto con entusiasmo e soddisfazione l’impegno portato avanti per questa strada della Sicilia e garantisce che i lavori inizieranno a breve essendo già avviata la cantierizzazione.

Il Sottosegretario conferma che controllerà che le opere vengano svolte velocemente e bene per dare risposte concrete al territorio dopo anni di attese.

Nel pomeriggio Giancarlo Cancelleri, assieme all’AD della ditta appaltatrice CMC, Romano Paoletti, e al direttore di FCE Salvo Fiore ha effettuato un sopralluogo presso i cantieri della metropolitana di Catania per valutare lo stato dell’arte dei lavori.​

“Non possiamo accumulare ulteriori ritardi, ho preteso dalla CMC che rediggano un cronoprogramma dove fissare tempi e modalità di realizzazione dei lavori di completamento delle tratte della metropolitana di Catania”.

​Dal sopralluogo di oggi emerge che i lavori del lotto che riguarda il tratto da Nesima a Monte Po sono a buon punto, stazioni quasi ultimate e galleria completa, lo stesso non può dirsi per quanto riguarda i lavori dell’altro lotto, quello in direzione Palestro, notevolmente rallentati a causa del blocco dovuto al crollo di una palazzina.​

Seguirò i lavori con la massima scrupolosità e attenzione e a fine luglio effettuerò un altro sopralluogo per fare il punto della situazione e dare un ulteriore aggiornamento.​

Diventa necessario, aggiunge il sottosegretario, un rilancio nella prosecuzione dei lavori e in tal senso il cronoprogramma, fondamentale per la scansione dei passaggi che ci porteranno fino al completamento dell’opera, sarà fondamentale per analizzare i progressi fatti e sgombrare il campo da improponibili ritardi.Questi interventi, una volta ultimati, restituiranno decoro urbano e nuovi servizi alle zone interessate con grande beneficio per i cittadini di Catania.Inoltre alcune importanti e positive novità, da domenica 27 parte il servizio domenicale della metropolitana grazie all’intervento del governo nazionale, mentre entro luglio apriremo la nuova fermata di Cibali, arricchendo così il servizio che FCE offre ai cittadini. Importanti novità che fanno di Catania una città sempre più con standard europei.