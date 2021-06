Covid: in Sicilia 111 nuovi casi e un decesso

Sono 111 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia su 4.520 tamponi processati e il tasso di positività è del 2,5%. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Numeri più alti rispetto alla giornata di ieri quando erano stati 111 i nuovi casi su 13.311 tamponi processati, con un tasso di positività allo 0,8%. Tre nuovi ingressi in terapia intensiva nelle ultime 24 ore e scendono di 4 unità i ricoveri ordinari in ospedale. Nelle ultime 24 ore in Sicilia c’è stato un solo decesso. I guariti sono stati 114.

Attualmente ci sono 4.368 persone contagiate in Sicilia, di cui 162 ricoverate in ospedale (ordinari), 23 in terapia intensiva, 4.183 in isolamento domiciliare. I guariti sono saliti a 221.038 mentre i decessi a 5.965. Da inizio pandemia sono state 231.371 le persone contagiate dal Covid.

Sono 5 i nuovi casi registrati a Palermo, 3 a Messina, 37 a Catania, 3 a Siracusa, 3 a Ragusa, 29 a Caltanissetta, 20 ad Agrigento, 11 a Trapani e nessun caso a Enna.