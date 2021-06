Controlli dei Carabinieri nel nisseno: due persone denunciate per combustione illecita di rifiuti e di scarti vegetali in concorso

Nella serata di ieri, in Contrada Mignechi di Gela, militari della Compagnia di Intervento Operativo del 12° RGT CC “Sicilia” unitamente a personale della Sezione Radiomobile di Gela, nell’ambito di predisposto servizio di controllo del territorio, hanno deferito in stato di libertà per il reato in oggetto due braccianti agricoli originari di Niscemi, rispettivamente di 40 e 43 anni, entrambi con precedenti.

Gli operanti sorprendevano i due uomini all’interno della loro azienda agricola, intenti a bruciare scarti vegetali, teloni di plastica per la copertura di serre, pannelli in lana di vetro, fili di nylon e altri rifiuti pericolosi derivanti dall’attività della loro impresa. Il rogo, che minacciava il vicino canneto rientrante nella riserva naturale orientata “Biviere di Gela”, è stato spento dai Vigili del Fuoco del distaccamento di Gela.