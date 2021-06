Cancelleri: “Musumeci rinomina Razza? Inopportuno e Disgustoso”

“È incredibile come Musumeci in questi anni di governo sia riuscito a far parlare della Sicilia sempre e soltanto per cose negative”.

Il sottosegretario alle Infrastrutture, Giancarlo Cancelleri, commenta così la rinomina di Ruggero Razza alla carica di assessore alla Salute della Regione Siciliana.

“Riesce a passare da un fallimento ad un altro con una facilità imbarazzante, il tutto guidato solo dalla logica della spartizione di poltrone e anche questa volta non si smentisce – prosegue -. Sia chiaro, la rinomina di Razza non è fuori luogo per le indagini a suo carico, per quello c’è la magistratura, ma per la frase pronunciata a proposito dei deceduti a causa del Covid ‘spalmiamo i morti’: è tutto ciò che rende il suo ritorno inopportuno e disgustoso.

Dopo aver tenuto calda per tre mesi la poltrona del suo delfino, adesso lo rinomina alla sanità, sperava che tutto si sgonfiasse, invece è bastato riesumarlo per far risalire l’indignazione dei siciliani. Potrebbe sembrare uno scherzo, ma è proprio il caso di dire ‘non è lercio’ – conclude Cancelleri –

È l’ennesimo schiaffo ai siciliani che ancora una volta vengono dopo i giochini politici fatti, stavolta, sulla loro pelle.

Ed è l’ennesimo disastro di Musumeci, solo e prepotente. Mi chiedo fino a quando i suoi alleati accetteranno tutto questo?”.