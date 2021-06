Campofranco. Sindaco annuncia l’arrivo di contravvenzioni per abbandono di rifiuti.

CAMPOFRANCO. Contro il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti in arrivo a Campofranco contravvenzioni. Ad annunciarlo è stato il sindaco Rino Pitanza che, in una nota, ha spiegato:

“Premesso: nel 2019 la raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta ha dato risultati positivi ponendo Campofranco tra i comuni virtuosi della Sicilia e ricevendo il premio della Regione Sicilia; sempre nel 2019 la bolletta della spazzatura è stata diminuita; nel 2020 abbiamo superato la percentuale imposta e anche qui riceveremo il premio dalla Regione Sicilia; nei primi mesi di questo 2021 la percentuale la raccolta dei rifiuti porta a porta sta dando ancora maggiori risultati positivi di mese in mese raggiungendo percentuali molto elevate che arrivano anche all’80%.

Tutto questo è possibile all’ottimo lavoro degli operatori preposti, dell’organizzazione messa in atto tra amministrazione e ditta incaricata del servizio e soprattutto grazie a quei cittadini (la stragrande maggioranza) che giorno dopo giorno rispettano le semplici indicazioni e che hanno a cuore un paese pulito e migliore da lasciare ai propri figli”.

Nella nota il sindaco ha evidenziato: “Domanda: perché c’è ancora qualcuno che non lo ha capito ? Perché c’è ancora qualcuno che lascia i sacchetti “tranquillamente” così come vedete nelle foto, non contribuendo certo a dare una immagine positiva del nostro paese ? Con questo inqualificabile gesto e atteggiamento avete fatto un torto a tutti quei campofranchesi che si comportano bene e che devono sentirsi indignati verso chi compie queste cose.

Oltre ad essere stati “vigliacchi” a non metterla davanti la vostra porta, siete stati anche poco “furbi” oltre che incivili, perché l’intervento della polizia locale, degli operatori, delle telecamere e il controllo del contenuto dei sacchetti, vi farà arrivare le contravvenzioni sino a casa. Tutto quello rinvenuto nei sacchetti andava differenziato in una maniera molto semplice, come fanno tutti gli altri campofranchesi D’istinto verrebbe voglia di pubblicare i nominativi, ma questo non si può. Vergognatevi con voi stessi! Questo si può”.