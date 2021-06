Cambiamenti climatici, il 90% degli italiani vorrebbe cambiare abitudini

ROMA (ITALPRESS) – Il tema dei cambiamenti climatici interessa il 70% degli italiani e 3 cittadini su 4 si dicono informati in merito. E’ quanto risulta da un sondaggio di Euromedia Research.La totalità della popolazione (90,7%) ha modificato, o sta pensando di modificare nel breve tempo, abitudini e comportamentiquotidiani per contribuire a ridurre i cambiamenti climatici elimitare le emissioni inquinanti. L’emergenza Covid 19 ha avuto un ruolo determinante per quasi la metà del campione (48,2%).Il sacrificio maggiore che gli italiani (50,6%) sono disposti a fare per limitare le emissioni giornaliere è quello di ridurre ilconsumo di plastica nella loro quotidianità, ritenutol’elemento maggiormente inquinante per il Pianeta. Il 43,9% vuole migliorare la raccolta differenziata, il 24,1% limitare il consumo di energia in generale.

Dati Euromedia Research – Realizzato l’08/06/2021 con metodologia mista CATI/CAWI su un campione di 800 casi rappresentativi della popolazione italiana maggiorenne.

