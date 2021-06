Caltanissetta, Regione parte civile ma Montante replica: “Musumeci e Armao venivano a chiedermi cosa fare”

“Faccio nomi e cognomi, tanto non mi possono querelare perché sono tutti atti pubblici, richieste ufficiali, e-mail e tutto, e incontri ufficiali”.

Lo scorso 11 giugno, nell’aula bunker del carcere Malaspina di Caltanissetta, Antonello Montante viene sentito nell’appello del processo in cui è stato condannato a 14 anni.

L’ex leader di Confindustria Sicilia, nel verbale d’udienza rivelato da ‘La Sicilia’, va all’attacco: “No, no, mi ritrovo la Regione Siciliana parte civile in questo processo quando fino al 2018 il presidente Musumeci, ci chiamiamo Nelli e Antonello, veniva a Confindustria, e aspettava anche ore, perché gli impegni erano tanti, per chiedermi esattamente che cosa doveva fare, quali erano le attività di sviluppo che doveva portare avanti. Voleva giocare a bocce, ci incontravamo a bocce, facevamo i pranzi in Confindustria, facevamo i pranzi a Palermo, ci vedevamo dappertutto, parlo di cose istituzionali, non parlo naturalmente di cose private”.

A esaminarlo, nella prima delle udienze dedicate all’imputato eccellente, sono i suoi legali, Carlo Taormina e Giuseppe Panepinto, ma il fatto di vedere persone che ritiene vicine sul banco delle parti civili lo fa imbufalire: “E si costituisce la Regione? Il vice presidente Armao, mio amico, una persona che stimo, di grandissimo livello, fino al 2018, prima dell’arresto, veniva a cercarmi decine di volte – afferma Montante sotto giuramento – e a dirmi esattamente quali erano le attività che dovevano portare avanti”.