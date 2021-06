Caltanissetta, piùCittà: “Partecipazione alle Consulte non è una battaglia politica”

Il Movimento piùCittà osserva con attenzione ciò che sta accadendo relativamente al Regolamento della partecipazione e ai passaggi amministrativi seguiti nel tentativo di applicarlo.

Un percorso naturale e idoneo all’attuale governo cittadino sarebbe stato quello di coinvolgere le associazioni che avevano già conosciuto la non ottimale applicazione precedente o, scelto di stilare e votare un Regolamento in autonomia, almeno ascoltare quanti a ottobre 2020 in pubblica assemblea avevano fatto proposte migliorative.

Invece si è volutamente intrapreso un processo burocratico, a tratti burrascoso, che inevitabilmente si è dovuto arrestare.

In occasione di una recente direttiva dell’assessora con delega alla partecipazione, Marcella Natale, si è prorogata la convocazione per l’istituzione delle Consulte proprio per consentire finalmente le modifiche richieste.

Ci auguriamo che questa amministrazione, dopo ben due anni, comprenda che ciò che dovrebbe essere non una battaglia politica, ma un processo culturale, deve essere portato avanti da tutti, senza operazioni di forza, perchè è un bene che riguarda la cittadinanza e non le amministrazioni di volta in volta presenti.

Attendiamo, quindi, la fatidica convocazione delle associazioni da parte delle Commissioni consiliari, richiesta mesi addietro e non ancora calendarizzata, affinchè si apra un sereno e proficuo confronto. Il primo vero passo, cioè, verso una partecipazione di fatto.