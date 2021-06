Caltanissetta, la denuncia di una cittadina: una foresta di rifiuti ed erbacce vicino allo storico “castelletto”

Chi si affaccia in via delle Calcaree a Caltanissetta, oltre che allo storico “Castelletto” riconosciuto come bene culturale nisseno, trova un paesaggio indecoroso.

Erbacce e rifiuti che creano, paradossalmente, un perfetto rifugio per roditori e altri animali e insetti potenzialmente pericolosi per i residenti.

A lanciare la denuncia è una cittadina nissena che vive nei palazzi adiacenti alla via.

“Temiamo – ha dichiarato – che l’eccessiva proliferazione delle erbacce possa danneggiare il bordo della torre che si affaccia sulla strada. A questo si aggiunge il pericolo per la salute e l’igiene pubblica per la presenza di topi. L’area è praticamente abbandonata e lasciata troppo spesso all’incuria pubblica.

Chiediamo all’amministrazione pubblica di occuparsi con maggiore cura e attenzione di via delle Calcare”