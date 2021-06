Caltanissetta, Giammusso (Lega): “operazione Ika Rima è un riscatto alla legalità per tutta la città”

Arialdo Giammusso, rappresentante Lega-Salvini Premier Caltanissetta, è intervenuto sull’operazione “Ika Rima”, condotta stamane dai Carabinieri di Caltanissetta e coordinata dalla DDA della Procura Nissena.

“L’azione, ha sgominato un’organizzazione criminale nigeriana dando, non solo uno scacco al mercato della droga in città, ma anche un riscatto in nome della legalità per tutta la comunità nissena.

L’importante operazione – ha proseguito Giammusso – ha portato all’arresto di 16 soggetti di nazionalità nigeriana tutti membri di una organizzazione criminale dedita al traffico ed allo spaccio di sostanze stupefacenti ed al controllo della prostituzione nel centro storico di Caltanissetta.

La vicenda riaccende i riflettori su alcune questioni centrali per il nostro territorio: il problema della sicurezza, del degrado del centro storico cittadino e della necessità di pene più severe. Chi sbaglia e arreca un danno alla nostra comunità deve pagare.

La Lega-Salvini Premier di Caltanissetta, ringrazia i Carabinieri, la Procura e la DDA nissena per il lavoro straordinario che ha portato al conseguimento di questo importantissimo risultato.

È evidente che l’immigrazione incontrollata ed i porti aperti a tutti, rappresentano per le associazioni malavitose, “l’ufficio collocamento” presso il quale attingere manovalanza e spesso veri e propri criminali che giungono in Italia convinti di poter agire impunemente.

Ancora grazie alle nostre Forze dell’Ordine”.