Caltanissetta, caos alla Strata ‘a Foglia: tre ventenni aggrediscono coetaneo che passeggia con la ragazza

I poliziotti della sezione volanti hanno denunciato alla locale Procura della Repubblica tre ventenni, tutti gravati da precedenti di polizia e uno di essi avvisato oralmente dal Questore di Caltanissetta, per i reati di lesioni personali e danneggiamento.

Dopo la mezzanotte i predetti, per futili motivi, hanno aggredito con calci e pugni un coetaneo che si trovava in compagnia di una ragazza, scaraventandolo poi contro la vetrata di un’attività commerciale di via Consultore Benintendi. Sul posto sono intervenuti l’equipaggio di una volante, una pattuglia dei carabinieri e una della guardia di finanza impiegati nei servizi di controllo del territorio in occasione della c.d. movida.

I tre aggressori, dopo essere stati individuati e identificati dagli agenti, sono stati condotti in Questura e denunciati. La vittima è stata medicata presso il pronto soccorso dell’ospedale Sant’Elia.