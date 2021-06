Caltanissetta, Assessora Natale parterciperà all’incontro sui “Patti per la lettura” del Taormina Book Festival

Sabato 19 maggio con la Fondazione Mazzullo, si terrà un incontro al quale parteciperà Marcella Natale, assessora alla Cultura del Comune di Caltanissetta.

Paola Dubini, docente di Economia Aziendale all’Università Bocconi, spiegherà “Lo sviluppo attorno ai Patti per la lettura: un gioco a somma maggiore di zero”.

Saranno presenti, Vincenzo Santoro, responsabile Cultura e Turismo dell’Anci, l’Associazione Nazionale Comuni Italiani che introdurrà il confronto tra Comuni. Si alterneranno nel racconto della propria esperienza di comunità oltre a Marcella Natale, anche Filippo Del Corno, assessore alla Cultura del Comune di Milano, Matteo Lepore, assessore alla Cultura del Comune di Bologna, Rossella del Prete, assessora alla Cultura del Comune di Benevento, Nunzio Perrone, assessore alla Cultura del Comune di Altamura.

La lettura “è un’immortalità all’indietro”, sosteneva Umberto Eco.

Ed è proprio per questo che nascono i Patti per la lettura: perché i libri sono un volano di conoscenza e permettono di vivere mille vite. Ma sono anche reti: strumenti di inclusione e di benessere sociale, moltiplicatori di scambi e di partecipazione attiva, aggregatori di componenti sociali. Il valore strategico e sinergico dei libri, da sostenere attraverso un’azione congiunta di soggetti pubblici e privati sui territori, è al centro del Manifesto dei Patti per la lettura: un documento programmatico in dieci punti, che per la prima volta identifica nei libri il collante di intere comunità. Capace di rilanciare i territori, e costruire una società aperta e inclusiva. Il Manifesto sarà presentato e discusso a Taormina oggi e domani, al centro degli Stati generali della lettura organizzati dal Centro per il libro e la lettura nell’ambito del festival Taobuk – Taormina Book Festival.

I Patti per la lettura sono uno strumento di governance delle politiche di promozione del libro e della lettura, riconosciuto dalla legge 15/2020 del 13 febbraio 2020, che individua nella lettura una risorsa strategica su cui investire e un valore sociale da sostenere attraverso un’azione coordinata.

Possono essere stipulati dai Comuni – anche in forma aggregata – e dalle Regioni, con l’obiettivo di costituire una rete di collaborazione permanente, per riconoscere a tutti il diritto di leggere: allargando la platea dei lettori abituali e avvicinando ai libri i non lettori, soprattutto dove si registra un basso livello di consumi culturali. Coinvolgono biblioteche, scuole, associazioni, librerie, case editrici, fondazioni, ospedali, consultori, gruppi di lettura, enti del terzo settore: l’obiettivo è creare sinergie capaci di sviluppare incubatori di idee e progetti di rete, contribuire allo sviluppo sociale e culturale, promuovere azioni di sistema.

A Taormina, nel corso di Taobuk Festival, i Patti saranno i protagonisti di due giorni di discussione tra istituzioni, sindaci, rappresentanti delle regioni e della filiera culturale, con un dialogo tra gli scrittori Stefania Auci e Manuel Vilas (oggi, alle 18.30).