Al via le iscrizioni alla II edizione di LURT – il Laboratorio Umano di Rigenerazione Territoriale – la summerschool del Servizio Cristiano – Istituto Valdese che si svolgerà a Riesi dal 21 al 29 agosto 2021.

Al via le iscrizioni alla II edizione di LURT – il Laboratorio Umano di Rigenerazione Territoriale – la summerschool del Servizio Cristiano – Istituto Valdese che si svolgerà a Riesi (CL) dal 21 al 29 agosto 2021.

Quest’anno l’edizione sarà curata dall’Associazione Culturale “Coltivatori di bellezza” che si occuperà dell’organizzazione e del coordinamento di tutti gli eventi, dell’ideazione e della progettazione dei laboratori e si terrà, oltre al Villaggio Monte degli Ulivi dell’arch. Leonardo Ricci, anche nel bene confiscato assegnato al Servizio Cristiano già alcuni anni fa.

“Si tratta di una seconda edizione che vuol consolidare il lavoro svolto già lo scorso anno – afferma Gianluca Fiusco, direttore del Servizio Cristiano e ideatore del LURT – e che ha l’ambizione di estenderlo oltre gli interventi architettonici sui beni confiscati a cosa nostra. Il nostro impegno ha come fine il recupero della dimensione sociale come spazio partecipativo, occasione di confronto, di costruzione condivisa di buone pratiche e di sviluppo di un nuovo modo di sentirsi parte della società”.



“La summerschool di Servizio Cristiano – spiegano i Coltivatori di Bellezza – sarà un’occasione preziosa per il territorio grazie anche ai laboratori che si alterneranno nei 7 giorni che sono stati ideati ed organizzati per lavorare su nuovi modelli di democrazia e per imparare a farsi abitanti.

L’appuntamento di questa estate – continuano gli organizzatori – sarà un importante momento di condivisione, di co-progettazione e di animazione territoriale: per questo abbiamo pensato anche a degli eventi per rigenerare luoghi e costruire comunità”.

La summerschool – una vera e propria residenza formativa e di ricerca – sarà centrata su 3 temi: lo spazio, la comunità e la memoria. Mentre saranno 4 i laboratori previsti: sul Service Design “Tornare ad abitare luoghi: della memoria e della contemporaneità” a cura di Maria Cristina Lavazza e Luisa Carrada; Community Building “Costruire reti di comunità e relazioni con il territorio” a cura di Elisabetta Caruso e dell’Associazione BitMup, Autocostruzione le “Stanze dello Scirocco” a cura di Marco Terranova; CivicoCivico! di Orizzontale – studio laboratorio di architettura che continuerà il lavoro di rigenerazione del bene confiscato che nella scorsa edizione è stato avviato con Flora La Sita e il suo VIA D’USCITA | WAY OUT. E’ possibile candidarsi fino al 30 giugno 2021 attraverso il sito www.lurt.it. Le iscrizioni selezionate terranno conto di un numero chiuso nel rispetto delle misure anticovid in vigore.