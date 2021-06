A San Cataldo la seconda edizione di Canapa Sicana.

SAN CATALDO. Domenica 4 luglio a San Cataldo si svolgerà la seconda edizione di “Canapa Sicana”, l’evento culturale e scientifico dedicato al mondo e alla filiera della canapa nel territorio siciliano.

L’iniziativa organizzata dall’Associazione AttivARCInsieme APS, Visual Voyager Sicilia e dal Teatro La Condotta si dividerà in due momenti: la mattina, alle ore 9,30, visita guidata nella piantagione di canapa legale dell’azienda agricola Sicily Help Cultivation di Salvatore Di Vita (al chilometro 5 di Via Mimiani); la sera, alle ore 21,00, al Teatro d’essai “La Condotta – Giardino del nespolo” di Michele Celeste (Corso Vittorio Emanuele, 10), un convegno sull’impiego della canapa in campo farmacologico, le proprietà nutraceutiche e la filiera alimentare sul territorio. Relatori del talk, moderato da Ubaldo Scarantino, saranno il medico Carlo Privitera, la naturopata Daniela Di Marco e Salvo Scuderi della cooperativa agricola Colli Erei.

“L’evento ha lo scopo di sensibilizzare sempre più l’opinione pubblica – dichiara Giuseppe Cammarata, uno degli organizzatori dell’evento e coordinatore di AttivARCInsieme – facendo conoscere questo comparto in espansione, che nulla a che vedere con gli stupefacenti o con i relativi aspetti ludici della cannabis”.

Al termine dei due incontri previste le degustazioni di vari prodotti alla canapa curate dall’Antico Forno – Panificio Carletta e da Equo Cream. L’evento si svolgerà nel rispetto delle norme anti-covid ed è possibile partecipare previa prenotazione, con un contributo di 12 euro, tramite il sito www.teatrolacondotta.it. Per maggiori info sulle procedure di prenotazione e sull’iniziativa sono disponibili i seguenti numeri telefonici: 3381121631, 3484055942, 3497848643.