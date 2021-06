25 anniversario nascita Rotary Club Valle del Salso, presentato libro “Covid Life”

Nei giorni scorsi è stato celebrato il 25 anniversario della nascita della associazione Rotary Club Valle del Salso che include i comuni di Riesi, Sommatino, Mazzarino e Delia. Un importante traguardo per il Rotary, che è stato ripercorso a livello storico dal Prof Antonio Vitellaro alla presenza dei soci fondatori e l’entusiasmo dei giovani soci; tutto nel rispetto dei protocolli di sicurezza anticovid.

A suggellare il momento, la presentazione del libro COVID LIFE – LA VITA AI TEMPI DEL CORONAVIRUS del giovane fotografo riesino Giuseppe Calascibetta, sponsorizzato dal Club.Il testo è stato introdotto e commentato dal PDG Valerio Cimino, socio onorario del Club e delegato provinciale della FIAF (Federazione Italiana Associazioni fotografiche). Un libro che vuole essere la testimonianza fotografica del nostro presente, che presto diventerà il nostro passato e conservarlo come memoria per le generazioni future.

Il fotografo Giuseppe Calascibetta ha spiegato che ha iniziato a intraprendere questa carriera artistica grazie al Rotary Club, quando nel 2014 ha partecipato per la prima volta ad un concorso fotografico Valorizziamo il territorio nisseno organizzato dal Rotary Club di Caltanissetta. In quell’occasione ha vinto una delle sezioni del concorso e questo l’ha incoraggiato ad intraprendere questa carriera artistica che l’ho a portato a vincere 6 premi di fotografia; pubblicare 5 libri, e in più essere selezionato da Spoleto Arte per il catalogo internazionale L’Arte in quarantena edito da Mondadori e TgCOM24.

A tal proposito Giuseppe Calascibetta afferma: “Voglio ringraziare la presidente Filippina Romano che ha creduto fin da subito in questo progetto editoriale. La fotografia è uno strumento necessario a raccontare la nostra contemporaneità ed è giusto riprendere il pensiero della fotografia umanista che racconta le trasformazioni sociali ed economiche del nostro territorio.. In questo reportage composto da frammenti di realtà, situazioni e volti si racchiudono i versi del disordine, dell’incertezza e della solitudine che vengono ricucite in pagine narranti di prosa che si saldano, si completano, si moltiplicano e si cristallizzano sotto la regia spontanea della realtà”.

A questo importante traguardo era presente lo scultore di Mazzarino, Angelo Salemi che ha realizzato un piatto in ceramica disegnato a mano per celebrare questo importante traguardo per il Rotary Club Valle del Salso. Angelo Salemi nel corso della carriera ha allestito diverse mostre in Italia è all’estero. Ha ricevuto anche diversi premi e riconoscimenti, l’ultimo è stato “Uomo dell’anno 2017”,città dei mosaici .Premio organizzato dalla Diocesi di Piazza Armerina è consegnato dal Vescovo Rosario Gisana.