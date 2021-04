Tilde Falcone: ” Situazione economica grave a Caltanissetta, occorre tavolo tecnico-politico”

Il 25 Marzo ho scritto un comunicato stampa attraverso il quale ​ chiedevo al Sindaco di convocare un tavolo tecnico politico, con tutta la deputazione provinciale e il governo regionale e il sottosegretario Cancelleri, per trovare soluzioni per fronteggiare sia l’aggravarsi della pandemia che la gravissima situazione economica derivante da essa. Oggi il Sindaco, visto l’aggravarsi della situazione, ha chiesto al Presidente Musumeci la proroga della zona rossa fino al 14 aprile .

Alla luce di tutto ciò , credo sia improcrastinabile la convocazione dell’organismo sopra menzionato in tempi brevissimi. La situazione è veramente grave. Non possiamo più aspettare, i commercianti di abbigliamento, assieme alle altre categorie chiuse da tre settimane non possono più attendere. L’economia della nostra città è al collasso. Si intervenga immediatamente. Ognuno si assuma le proprie responsabilità.​

Matilde Falcone Consigliere Comunale.​