Riclassificazione sismica. Territo (Pd): “Ringrazio deputati Arancio e Pignatone per interesse manifestato”.

Riceviamo e pubblichiamo comunicato del segretario cittadino del Pd e pres. consiglio Daniele Territo su riclassificazione sismica Regione Siciliana.

“Dalla riclassificazione sismica della Regione siciliana passa il futuro di tanti territori purtroppo finora emarginati dal progresso e vittime di una grave ingiustizia territoriale.

La classificazione sismica vigente, approvata con deliberazione della Giunta regionale nell’ormai lontano 2003 appare ormai vetusta e oggi più che mai se ne avverte urgente l’aggiornamento della stessa che considera in zona sismica 4 (lieve rischio) diversi comuni della Provincia di Caltanissetta e che in caso di aggiornamento, adeguando la classificazione alle recenti normative nazionali, passerebbero in zona sismica 3 ed usufruirebbero dei numerosi vantaggi economici previsti dal “Sisma Bonus” che garantirebbero ai cittadini di mettere in sicurezza gli edifici con inevitabili ricadute positive nel settore edilizio e nel decoro urbano.

Per queste ragioni, immediatamente dopo la nota dell’Ordine degli Ingegneri di Caltanissetta, grazie alla professionalità del collega Totino Saia, Presidente del Consiglio Comunale di Bompensiere, abbiamo preparato una proposta di delibera, approvata da pochi giorni dai Consigli Comunali di Caltanissetta e Bompensiere e già presentata a Serradifalco ed in altri Comuni della Provincia, consistente in un appello alla Giunta regionale per la riclassificazione sismica de territorio.

Apprendo dunque con piacere l’interesse manifestato dai deputati Arancio e Pignatone che ringrazio e colgo l’occasione per chiedere un impegno anche alle forze di maggioranza del territorio, in particolare all’On. Michele Mancuso, su una proposta di buon senso che incentiverebbe questi paesi a venir fuori dalle condizioni di inadeguatezza infrastrutturale in cui spesso si trovano”.

Daniele Territo, Presidente del Consiglio comunale e Segretario cittadino del Partito democratico di Serradifalco.