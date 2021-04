Olanda sospende vaccino AstraZeneca sotto i 60 anni

I Paesi Bassi sospendono temporaneamente la vaccinazione delle persone di eta’ inferiore ai 60 anni con il vaccino AstraZeneca. Lo ha annunciato oggi il ministero della Salute olandese, stando a quanto scrive l’agenzia di stampa Anp.

Il quotidiano olandese Volkskrant riferisce che la misura e’ stata adottata per precauzione, dopo che sono stati registrati alcuni casi di effetti collaterali, con trombosi estesa in combinazione con un basso numero di piastrine dopo la vaccinazione con il vaccino AstraZeneca. L’effetto indesiderato si e’ verificato da 7 a 10 giorni dopo la vaccinazione in donne di eta’ compresa tra 25 e 65 anni.

Cio’ ha spinto il ministero della Salute a prendere la decisione odierna. Recentemente Berlino ha sospeso la somministrazione del vaccino di AstraZeneca per gli under 60 dopo nuovi casi “gravi” di trombosi cerebrale.