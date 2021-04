Italia, anziano ruba al supermercato per fame: i carabinieri gli pagano la spesa

Con la piccola pensione che percepisce non riesce ad arrivare a fine mese. Così, preso dalla disperazione, un uomo di 75 anni che vive a Vigevano (Pavia), vedovo, si è recato al supermercato e, dopo aver fatto la spesa, ha oltrepassato le casse omettendo il pagamento di alcuni generi alimentari di prima necessità, come carne, formaggio e verdura. I carabinieri, intervenuti per la segnalazione del furto, ne hanno constatato l’estrema indigenza e hanno pagato la sua spesa.

Una volta arrivati sul posto, infatti, i militari si sono resi conto della situazione difficile in cui vive il pensionato. E, mossi a compassione, hanno provveduto personalmente a pagare la spesa al 75enne.

Il responsabile del supermercato ha preso tempo prima di decidere se presentare o meno denuncia.