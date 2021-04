Campofranco. Ricevuti dalle famiglie bisognose i buoni spesa. Ecco dove potranno spenderli.

CAMPOFRANCO. Dopo l’espletamento delle procedure burocratiche per il controllo delle domande presentate per ottenere i buoni spesa da covid-19, gli stessi sono stati consegnati da parte del Comune agli aventi diritto a domicilio in osservanza delle norme anticovid. Lo ha reso noto il sindaco Rino Pitanza. Le circa 70 famiglie che hanno ricevuto questa prima di buoni spesa potranno spenderli nelle seguenti attività commerciali di Campofranco:

Supermercato CRAI – Via S. Croce;

Supermercato CRAI – Via Mussomeli;

Panificio “Dolce e Salato” – Via S. Croce;

Farmacia Lamattina – Via Umberto;

Macelleria Favata Liliana – Via Umberto;

Macelleria Costanzo Francesco – Via Mussomeli

Macelleria Favata Calogero – Via VI Novembre

L’altro bando per la concessione di buoni spesa sarà pubblicato a breve e vi potranno partecipare tutte le famiglie che in quel momento saranno nelle condizioni di riceverli in base alle norme esistenti.