Università: Salerno ritorna presidente della Kore di Enna

Nell’ambito di un riassetto organizzativo dell’universita’ di Enna, il consiglio dei garanti dell’ateneo ha richiamato alla presidenza della Kore il prof. Cataldo Salerno, che ne e’ stato fondatore e poi presidente fino all’ottobre del 2019, quando aveva lasciato la carica all’ing. Fausto Severino, ora dimessosi in vista dell’assunzione di altre importanti incarichi. Fausto Severino ha guidato l’ateneo nell’anno dell’istituzione di Medicina e dell’acquisto degli immobili della cittadella, ricevendo il ringraziamento dei consiglieri per il servizio reso. La rielezione del prof. Salerno e’ avvenuta all’unanimita’ per acclamazione, alla presenza di tutti i garanti, tra i quali il rettore prof. Giovanni Puglisi, il direttore generale dott. Salvatore Berrittella, il vice presidente dell’universita’ avv. Antonino Grippaldi, il consigliere di amministrazione dott. Giuseppe Calabrese, il presidente dell’associazione che sostiene la Kore avvocato Alessandro Scelfo, con gli altri rappresentanti delle diverse componenti del consiglio: la dottoressa Ornella Argento, il musicista Marco Betta, la professoressa Alessia Gabriele, il prof. Luca Pedulla’, il prof. Attilio Toscano.

Cataldo Salerno ha espresso la volonta’ di “consolidare e rafforzare la crescita della Kore liberando tutte le energie scientifiche e didattiche di cui essa e’ dotata, introducendo nuovi criteri di valorizzazione del merito e dell’impegno a beneficio delle risorse umane e professionali e puntando, inoltre, su ulteriori strumenti di innovazione e sull’allargamento degli orizzonti territoriali, partendo dalla sede originaria di Enna“.

L’universita’ della Sicilia Centrale Kore e’ una delle piu’ grandi universita’ private, al secondo posto in Italia tra quelle generaliste dopo la Cattolica di Milano, con un’offerta formativa che interessa quasi tutte le aree disciplinari. E’ anche l’unica a vedere la contestuale presenza dei quattro principali corsi di laurea a ciclo unico: Architettura, Giurisprudenza, Scienze della formazione primaria e Medicina e chirurgia. Possiede infrastrutture scientifiche d’avanguardia, alcune delle quali uniche nel sistema accademico europeo. Appena insediatosi, il presidente Salerno ha inviato un indirizzo di saluto alla neo ministra dell’Universita’ e della ricerca, prof.ssa Maria Cristina Messa.