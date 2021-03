Trapani, davanti ai carabinieri minaccia familiari e punta coltello contro compagna: arrestato

Armato di coltello minaccia i familiari incurante della presenza dei carabinieri. Accade a Mazara del Vallo, in provincia di TRAPANI, dove le manette sono scattate ai polsi di un 33enne palermitano con precedenti di polizia per minacce aggravate e resistenza a pubblico ufficiale. I militari sono intervenuti in un appartamento dopo la richiesta di aiuto di una donna per una violenta aggressione in corso.

All’interno dell’abitazione hanno trovato l’uomo in evidente alterazione psicofisica che inveiva con minacce gravi nei confronti della madre, delle sorelle e della compagna. Dopo i primi vani tentativi di riportare la calma, la situazione è degenerata: il 33enne, infatti, dopo aver estratto un grosso coltello si è diretto verso la compagna. I carabinieri sono riusciti a disarmarlo e arrestarlo. Il gip, dopo la convalida dell’arresto, ha disposto il diveto di dimora nel comune di Mazara del Vallo.