Sicilia, droga “a km 0”: producevano crack in casa, 3 arresti

I carabinieri hanno arrestato tre persone che secondo i militari gestivano in un appartamento in via Epicarmo, a SIRACUSA, un laboratorio casalingo attrezzato per produrre droga tipo crack. In manette Johnny Pezzinga, ventenne siracusano, Massimo Mancino, 60 anni, proprietario dell’abitazione, e Robert Iacono, 21 anni.

Questi ultimi due sono stati sorpresi mentre tagliavano e confezionavano stupefacente seduti a un tavolo sul quale i carabinieri hanno trovato una busta di plastica con dentro 68,96 grammi di cocaina, un bilancino di precisione per la pesatura delle dosi, materiale vario utilizzato per il confezionamento dello stupefacente e una bottiglia di ammoniaca per la lavorazione del crack.

Pezzinga era in possesso di una chiave di un b&b all’interno del quale in un cassetto c’erano due panetti di hashish di 100 grammi e appunti che gli investigatori ritengono attinenti allo spaccio.