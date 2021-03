Scuola. Bianchi: misure di sicurezza anti Covid per tutelare dalle varianti

“La scuola e’ un luogo in cui stiamo prendendo tutte le misure.

Il problema e’ quello che c’e’ prima e dopo la scuola, ovvero mette in movimento una citta’, coinvolgendo il sistema dei trasporti e l’intero sistema urbano”.

Lo ha detto il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, a “Radio Anch’io” su Rai Radio 1.

“Questo Dpcm insiste molto su questo, in zona rossa c’e’ pericolo per tutti, con le varianti anche per i bambini. E nelle zone arancioni – sottolinea il ministro – le regole sono molto stringenti, non sono regole discrezionali, c’e’ un parametro ovvero 250 contagi su 100mila”.